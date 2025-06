Acate, scontro auto-moto: ferito un centauro

Cronaca

I soccorsi sono arrivati molto in ritardo. Sinistro causato dal fenomeno del parcheggio selvaggio

Scontro auto-scooter all’incrocio tra via XX Settembre e via Maresciallo Giudice. Il conducente della Bmw, che a quanto pare aveva la visuale occultata da un’altra auto in sosta, è andato a impattare contro lo scooterista. Che è rimasto ferito e fermo a terra senza che nessuno intervenisse in tempi rapidi. Sembra che l’ambulanza sia arrivata dopo decine di minuti, c’è chi parla anche di 45 minuti. Il centauro è ferito, ma non versa in gravi condizioni (foto Assenza).

