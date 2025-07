Acate sotto attacco, nella notte incendiato un autocompattatore (video)

Cronaca

La comunità locale sempre più preoccupata. Due episodi nel giro di poche ore

Un altro incendio nella notte ad Acate. La cittadina iblea sembra essere finita sotto attacco. Preso di mira anche un autocompattatore all’interno di una struttura al chiuso. Sembra che la struttura sia utilizzata anche da alcuni extracomunitari per andare a dormire, in maniera naturalmente del tutto abusiva. E può essere insorto qualche dissidio tra gli “ospiti” sino a sfociare in questo episodio di violenza. Ovviamente sono le prime “voci” raccolte dagli addetti ai lavori in attesa di conferma. Le forze dell’ordine stanno indagando.

