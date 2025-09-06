Acate: stop a calcio, bici e monopattini in piazza Matteotti

Attualità

L'ordinanza del sindaco Fidone sta già suscitando reazioni contrastanti

Stop a calcio, bici e monopattini in piazza Matteotti. La decisione, ufficializzata oggi dal sindaco Gianfranco Fidone tramite ordinanza, ha già acceso il dibattito tra cittadini e giovani del paese.

“La piazza è il cuore pulsante della comunità, un luogo di incontro e relax, che dobbiamo preservare dal caos”, ha dichiarato il primo cittadino. Fidone sottolinea che la misura non vuole limitare la libertà dei ragazzi, ma tutelare la sicurezza di tutti: “Giocare a calcio o transitare con bici e monopattini crea rischi per l’incolumità delle persone e disturba chi desidera vivere la piazza in tranquillità”.