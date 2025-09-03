Acate, tenta di fare saltare un immobile: arrestato albanese con problemi psichiatrici

Cronaca

L'uomo è stato immobilizzato e sottoposto a Tso

Un albanese con problemi psichiatrici tenta di fare saltare in aria palazzina con bombole di gas. Ci sono voluti sei carabinieri per immobilizzarlo e procedere con un Tso da effettuare in una struttura sanitaria limitrofa. Oggi alle 19 attimi di forte tensione nel cuore di Acate. Si è formato un capannello di curiosi che ha assistito alla scena (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA