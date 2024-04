Acate tributa una calorosa accoglienza al vescovo di Ragusa in visita pastorale

Attualità

Il parroco don Cascone: "Per la nostra comunità un momento storico. Si accorgerà che il nostro è un popolo laborioso"

Acate ha riservato una calorosa accoglienza al vescovo monsignor Giuseppe La Placa. Una grande folla in festa si è radunata ieri in piazza Matteotti per dare il benvenuto al vescovo giunto in paese per conoscere più da vicino la parrocchia di San Nicolò di Bari e l’intera comunità. In piazza c’erano anche il parroco don Mario Cascone, i sacerdoti Girolamo Bongiorno e Salvatore Frasca, il sindaco Gianfranco Fidone, la presidente del Consiglio comunale, Cristina Cicero, e altri esponenti dell’amministrazione comunale. A rendere ancora più festoso il clima hanno contribuito la banda musicale, diretta dal maestro Massimo Di Sabato, e i bambini che frequentano il catechismo. Subito dopo il corteo si è diretto nella Chiesa Madre, dove ad attendere il vescovo c’erano tantissimi fedeli.

La santa messa, animata dal coro polifonico diretto dalla maestra Aurora Muriana, si è aperta con il benvenuto del parroco don Mario Cascone: «Questa visita pastorale è storica. Per noi è motivo di gioia, infatti, averla a disposizione per sette giorni: si accorgerà che il nostro è un popolo laborioso, molto religioso, legato alle tradizioni, ma grazie a Dio non fanatico. C’è da noi un attaccamento sincero alla vita della Chiesa e una coscienza cristiana abbastanza sviluppata. Non mancano i problemi, ma credo che sia importante insistere sul significato cristiano della famiglia». Monsignor Giuseppe La Placa, ringraziando il clero, le autorità e la comunità acatese ha risposto al saluto: «Ci sono tutti gli ingredienti perché tutto questo tempo che il Signore ci sta donando sia un tempo di Grazia, affinché tutti gli auspici che il parroco ha espresso possano diventare realtà concreta».