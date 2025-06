Acate, un finanziamento di oltre 1,3 milioni di euro per l’efficientamento energetico degli immobili pubblici

Attualità

Saranno interessati dai lavori il palazzo comunale, il castello, il plesso Duca D'Aosta, il plesso Collodi e l'ufficio tecnico

Un importante traguardo è stato raggiunto dal Comune di Acate, che ha ottenuto un finanziamento complessivo di 1.332.484,00 euro nell’ambito dell*Avviso Cse 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica. Questo risultato, frutto della proficua collaborazione tra il dirigente Arch. Biagio Gallo e l’Energy Manager Ing. Pier Francesco Scandura, permetterà di realizzare interventi di efficientamento energetico su alcuni tra i più significativi edifici pubblici della città, con l’obiettivo di completarli entro dicembre 2025.

Gli interventi finanziati prevedono la sostituzione di corpi illuminanti con sistemi a led, anche ai fini del risparmio energetico, la sostituzione degli infissi e l’apposizione di schermature per efficientamento energetico. Saranno interessati dai lavori il Palazzo Comunale, il Castello, il plesso Duca d’Aosta e il plesso Collodi e l’Ufficio Tecnico.

“Questo finanziamento rappresenta un grande successo per la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Gianfranco Fidone. “Grazie a questi interventi, non solo miglioreremo la qualità energetica degli edifici pubblici, riducendo i costi e l’impatto ambientale, ma offriremo anche spazi più confortevoli e moderni per i cittadini e gli studenti. Un ringraziamento speciale va all’Assessore al ramo Daniele Gallo, al Dirigente Arch. Biagio Gallo e all’Ing. Scandura per il loro impegno e professionalità”.