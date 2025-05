Acate, un nuovo scuolabus e un hub sanitario comunale

Attualità

Il beneficio economico di 52mila euro grazie alle opere di compensazione ambientale previste dagli accordi con le società titolari di impianti fotovoltaici presenti sul territorio

Il Comune di Acate ha ottenuto un beneficio economico di 52.000 euro grazie alle opere di compensazione ambientale previste dagli accordi con le società titolari di impianti fotovoltaici presenti sul territorio.Le somme verranno impiegate per l’acquisto di un nuovo scuolabus, destinato al trasporto degli studenti, e per la realizzazione del nuovo hub sanitario comunale, una struttura che mira a rafforzare i servizi di prossimità e l’assistenza sanitaria per la cittadinanza.

“Abbiamo scelto di investire queste risorse in due settori fondamentali: istruzione e salute, rispondendo così a due bisogni primari della nostra comunità,” ha dichiarato il vicesindaco Gianfranco Ciriacono, promotore dell’iniziativa. “Il nuovo scuolabus garantirà maggiore sicurezza e qualità nei trasporti scolastici, mentre l’hub sanitario rappresenterà un presidio importante per i servizi sociosanitari locali.”

“Queste iniziative si inseriscono a pieno titolo nelle azioni del nostro programma elettorale che punta a un miglioramento dei servizi, alla mobilità pubblica e alla tutela della salute dei cittadini. Un lavoro sinergico della giunta ha permesso di raggiungere questi importanti obiettivi”, spiega il sindaco Gianfranco Fidone (nella foto).