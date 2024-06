Acate, una mostra in un’azienda agricola: inaugurata “Le 21 Madri costituenti”

Società

L'iniziativa in collaborazione con la Consulta femminile di Ragusa e Confagricoltura

È stata inaugurata ieri presso l’azienda agricola “La Mediterranea” ad Acate la mostra itinerante “Le 21 Madri Costituenti – Il giorno che le donne si presero la storia”. L’iniziativa è realizzata dalla famiglia Gurrieri, in collaborazione con la Consulta Femminile di Ragusa e Confagricoltura Ragusa.

“Le aziende agricole sono sempre più luoghi aperti. Penso sia la prima volta che in un’azienda agricola ragusana venga condivisa una mostra con tutti i suoi collaboratori. Perché le aziende sono anche strutture orizzontali, luoghi nei quali va messo in comune tutto ciò che può essere utile alla crescita di tutti, a partire dalle campagne di prevenzione, fino agli eventi culturali, passando per quelli che parlano di diritti. Una comunità aperta, in crescita, unita dal lavoro e dalla condivisione”, spiega Paola Gurrieri de La Mediterranea.

“Con questa mostra, che sarà visitabile fino all’8 luglio, – aggiunge – vogliamo sollecitare le nostre operaie e i nostri operai, nonché tutti i visitatori, su un momento cruciale della nostra storia nazionale: il 2 giugno del 1946, quando per la prima volta votano le donne per il referendum istituzionale e per l’elezione dell’Assemblea Costituente. Con il contributo decisivo delle elettrici, vinse la Repubblica e furono elette ben 21 donne all’Assemblea Costituente, determinando le regole della nostra Repubblica parlamentare. Conoscere le loro storie vuol dire conoscere un pezzo importante del nostro dna repubblicano”.