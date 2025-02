Acate, volontario in Kenya finisce in cella per divieto di sosta

Attualità

Ore concitate per Biagio Senia. Poi, per fortuna, tutto si è risolto

Sono state ore concitate quelle con cui ha dovuto fare i conti Biagio Senia (nella foto), originario di Acate. Biagio era partito a fine gennaio per un viaggio in Kenya, volontariato e integrazione, a raccontarlo i suoi video con i bambini cui non ha lesinato aiuto, vicinanza e sostegno. Ieri mattina, con un reel sui suoi social, ha spiegato di essere stato tratto in arresto. È finito in cella, da quanto ha raccontato, per un divieto di sosta: “C’erano tante auto messe male, ma io sono bianco e sono finito qui. Volevo pagare la multa ma non la cauzione, così adesso sono in carcere con altri uomini che non so quali reati abbiano commesso”.