Accordo di sviluppo e coesione, il sindaco Schembari: “Oltre 47milioni di euro destinati a Comiso”

Attualità

"Venti milioni per l'area cargo e il resto per la viabilità accessoria oltre che per la stazione carburanti per gli aerei dentro lo scalo aeroportuale"

“Sottoscritto al teatro Massimo di Palermo l’Accordo di Sviluppo e Coesione tra la Regione Siciliana, rappresentata dal presidente Schifani, e il Governo Italiano rappresentato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in una cerimonia in cui sono stati invitati anche i sindaci, e in cui ero presente anche io, con grande orgoglio. In particolare, di tutti i fondi destinati alla provincia di Ragusa, è con estrema soddisfazione che possiamo dire che la maggior parte sono destinati a Comiso, al suo sviluppo, alla sua sicurezza”. Lo dice il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.