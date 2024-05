Addolorata a Comiso, c’è attesa per il giorno della svelata e della pioggia dei petali di rose

Società

Un momento sempre molto suggestivo quello della vigilia in programma domani

E’ sempre un momento molto suggestivo quello della vigilia della festa di Maria Santissima Addolorata. E sarà così anche in occasione degli appuntamenti già programmati per domani e che anticipano le grandi celebrazioni esterne di domenica. Sabato, dunque, alle 8, alle 12 e alle 17 il festoso scampanio. Alle 17 il corpo bandistico Kasmeneo percorrerà le vie principali della città diffondendo i suoni e la gioia della festa. Alle 19 è previsto il raduno dei fedeli nella chiesa di San Biagio per la tradizionale “pigghiata o mantu”. Il corteo festoso con la reliquia della Beata Vergine Maria, il prezioso manto, la raggiera, le stelle e la spada che ornano la statua di Maria Ss. Addolorata muoverà processionalmente verso la chiesa Madre percorrendo le seguenti vie: viale della Resistenza, via Gen. Amato, corso Umberto I, via Di Vita, piazza Fonte Diana, via mons. Rimmaudo, chiesa Madre. Alle 19,30 ci sarà la svelata del pregevole simulacro settecentesco della beata Vergine Addolorata tra la caratteristica pioggia di petali di rose e il tripudio osannante dei fedeli.