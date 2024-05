Addolorata a Comiso, il programma della festa esterna

Società

Domani ci sarà il momento più atteso dai devoti e dai fedeli

E’ il giorno più atteso per i devoti e per i fedeli della città di Comiso. Domani, domenica 12 maggio, è il giorno della festa esterna di Maria Santissima Addolorata, in concomitanza con la celebrazione della solennità dell’Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo. Alle 8 ci sarà l’armonioso suono delle campane e lo sparo di salve a cannone annuncerà a tutta la città la gioia della festa in onore di Maria Santissima Addolorata. Alle 9 il corpo bandistico Kasmeneo eseguirà marce sinfoniche per le principali vie della città. Sempre alle 9 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Biagio Aprile, vicario parrocchiale. Alle 11 la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco, il sacerdote Innocenzo Mascali. Alle 17, i corpi bandistici Diana e Kasmeneo percorreranno le vie principali della città diffondendo i suoni e la gioia della festa. Alle 17 ci sarà la celebrazione eucaristica solenne presieduta dal sacerdote Fabio Randello, arciprete parroco della chiesa Madre “Santa Margherita” di Licodia Eubea. Alle 18 è prevista l’uscita del venerato simulacro della beata Vergine Addolorata che farà il trionfale ingresso in piazza Fonte Diana dove sarà accolto dalla moltitudine dei fedeli e dall’esultante coro di voci bianche che eseguirà il tradizionale Inno, scritto nel 1910 da mons. Francesco Rimmaudo e musicato dal maestro Alfio Pulvirenti, diretto dalla maestra Maria Lucia Faro.