Addolorata a Comiso, in arrivo i momenti clou della festa

Domani la tradizionale "pigghiata o mantu" e la svelata con la cascata dei petali di rose

Sono in arrivo i momenti clou della festa di Maria Santissima Addolorata a Comiso. Domani, sabato 17 maggio, in particolare, è giorno di vigilia. E ci saranno momenti molto suggestivi e significativi. A cominciare dal festoso scampanio che si terrà alle 8, alle 12 e alle 17. Quindi, alle 17 il corpo bandistico Diana percorrerà le vie principali della città per diffondere i suoni e la gioia della festa. Alle 19, poi, il raduno dei fedeli nella chiesa di San Biagio per la tradizionale “pigghiata o mantu”. Il corteo festoso, con la reliquia della beata Vergine Maria, il prezioso manto, la raggiera, le stelle e la spada che ornano la statua di Maria Ss. Addolorata, muoverà processionalmente verso la chiesa Madre percorrendo: viale della Resistenza, via Gen. Amato, corso Umberto I, via Di Vita, piazza Fonte Diana, via mons. Rimmaudo e arrivo in chiesa Madre. Alle 19,30 ci sarà la svelata del pregevole simulacro settecentesco della beata Vergine Addolorata, il tutto tra la caratteristica pioggia di petali di rose e il tripudio osannante dei fedeli a cui farà da cornice il canto dell’Inno.

A seguire, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete parroco don Fabio Stracquadaini e animata dalla corale parrocchiale Santa Maria delle Stelle e dai bambini dell’Inno. Alle 21,30, in piazza Fonte Diana, spettacolo musicale dei Mediterraneo, official tribute band dei Pooh, con la partecipazione della cantante Marta Barrano.