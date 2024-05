Addolorata a Comiso, ultimi momenti delle celebrazioni legate all’Ottavario

Società

Ieri sera in chiesa Madre lo spettacolo di Carlo Tedeschi dedicato a "I mille sì di Maria"

Dopo il fantastico momento di ieri sera in chiesa Madre, con lo spettacolo di Carlo Tedeschi dal titolo “I mille sì di Maria” che si è tenuto in chiesa Madre, promosso dall’Azione cattolica parrocchiale e interpretato dalla compagnia teatrale siciliana Rdl (Ragazzi del lago), un momento che ha suscitato grandi emozioni tra i numerosi presenti, proseguono a Comiso le celebrazioni dell’Ottavario in onore di Maria Santissima dell’Addolorata. Oggi, in particolare, alle 18,30, ci sarà la recita del Rosario e la coroncina del mese di maggio, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Corrado Germano, vicario parrocchiale delle parrocchie Santa Maria delle Stelle e San Giuseppe a Comiso. Domani, invece, si celebra la solennità di Pentecoste.