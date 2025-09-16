Addolorata a Monterosso Almo, la festa entra nel vivo

Società

Ieri la lettura dell'atto di consacrazione da parte della presidente del Libero consorzio di Ragusa, Maria Rita Schembari

Dopo che ieri è stata celebrata la solennità liturgica di Maria Santissima Addolorata, in particolare con l’accensione della lampada votiva e la lettura dell’atto di consacrazione alla santa patrona da parte della presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, alla presenza del sindaco, Salvatore Pagano, proseguono oggi i festeggiamenti in onore della Patrona di Monterosso Almo. In particolare, in primo piano, oggi la giornata della famiglia. Alle 19,30 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da don Fabio Randello. Durante la celebrazione si pregherà in modo particolare per i bambini battezzati e le persone sposate quest’anno. Alle 20,30, in piazza Sant’Antonio, la quarta edizione del torneo di calcio balilla umano per adulti e bambini. Domani, invece, è la giornata dei comitati. La santa messa sarà presieduta alle 19,30 da don Graziano Martorana. Durante la celebrazione saranno presenti i comitati Maria Santissima Addolorata e San Giovanni Battista.