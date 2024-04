Addolorata a Monterosso Almo, oggi il concerto “Ave generosa”

Società

Il coro polifonico e l'ensemble di fiati "Cantus novo" diretti dal maestro Giovanni Giaquinta si esibiranno al santuario

Stanno proseguendo a Monterosso Almo i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, regina e patrona principale del centro montano, che, iniziati in occasione della domenica in Albis, proseguiranno sino a domenica 21 aprile con la Festa degli angeli. Tutti i giorni, alle 18,30, c’è la recita del Rosario, le litanie e la coroncina dell’Addolorata. Alle 19, poi, la celebrazione eucaristica. Stasera, alle 20, grande attesa per “Ave generosa”, il concerto del coro polifonico e l’ensemble di fiati “Cantus novo” diretti dal maestro Giovanni Giaquinta.