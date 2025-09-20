Addolorata a Ragusa Ibla, è il momento della festa esterna

Società

Domani pomeriggio la processione con il simulacro tra le viuzze della città antica

La chiesa di Santa Maria dell’Itria farà da splendida cornice a uno degli eventi religiosi più intimi e spirituali di Ragusa. Domani, infatti, si celebra la festa esterna della Vergine Addolorata nella città antica di Ibla. Un momento speciale che torna e che si apre ancora una volta ai fedeli e ai devoti. Il simulacro della Vergine, invero, era già uscito la scorsa primavera in occasione della Settimana santa. Ma quella di domani sarà un’altra occasione, un altro modo per celebrare un rito che affonda la radici della tradizione in uno dei quartieri più pittoreschi e interessanti sul piano monumentale. A mezzogiorno, lo sparo dei colpi a cannone e il suono festoso delle campane annunceranno il giorno di festa.