Addolorata a Ragusa Ibla, festa al via
Le celebrazioni da lunedì. Domani sera, però, l'inaugurazione di due mostre fotografiche
Prenderà il via lunedì 15 settembre, nella giornata in cui si celebra la memoria liturgica, la festa di Maria Santissima Addolorata che si tiene nella chiesa di Santa Maria dell’Itria a Ibla. Un evento religioso senza eccessivo folklore ma che promette di essere sempre suggestivo e che, quindi, non mancherà di attirare l’attenzione di fedeli e devoti oltre che quella di turisti e visitatori attratti dal fascino che questi riti riescono a trasmettere.
“Ci affidiamo con fiducia, o Maria, al tuo Cuore immacolato e addolorato, che sotto la Croce – scrive il parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, nel messaggio diffuso ai fedeli – ha condiviso le sofferenze del tuo Figlio, e ti offriamo tutta la nostra vita, le nostre ansie, i nostri dolori e le nostre speranze, perché, in comunione con Cristo e con te, le nostre presenti sofferenze si trasformino in strumento di redenzione e anche noi possiamo essere testimoni generosi dell’amore di Dio per tutti i suoi figli”. Prima di lunedì, però, domani, alle 19, ci sarà l’inaugurazione delle mostre fotografiche “Raccontare una festa” e “Vicoli perduti” all’interno della chiesa di San Filippo Neri, a cura dell’associazione Novum 1693-Cantiere culturale. La mostra sarà aperta da lunedì 15 a domenica 21 dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30. Lunedì, invece, alle 18 ci sarà la santa messa presieduta da don Giuseppe Raimondi e animata dal servizio di Pastorale familiare per le famiglie che hanno perso un figlio. Alle 19,15 “Il culto dell’Addolorata”, catechesi a cura di don Giuseppe Antoci. Il Settenario dell’Addolorata sarà animato dal coro della parrocchia Anime sante del Purgatorio, all’organo il maestro Giovanni Cappello. Da lunedì a domenica 21, ogni giorno, alle 17 la recita del Rosario, alle 17,30 la recita della “Sittina” a Maria Ss. Addolorata e alle 18 la santa messa. A supportare mediaticamente le iniziative del programma l’impresa Gali group trasporti & logistica di Ispica sempre molto attenta a mettere in evidenza eventi religiosi come questo che puntano a sottolineare gli aspetti identitari di una comunità.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA