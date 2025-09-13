Addolorata a Ragusa Ibla, festa al via

Società

Le celebrazioni da lunedì. Domani sera, però, l'inaugurazione di due mostre fotografiche

Prenderà il via lunedì 15 settembre, nella giornata in cui si celebra la memoria liturgica, la festa di Maria Santissima Addolorata che si tiene nella chiesa di Santa Maria dell’Itria a Ibla. Un evento religioso senza eccessivo folklore ma che promette di essere sempre suggestivo e che, quindi, non mancherà di attirare l’attenzione di fedeli e devoti oltre che quella di turisti e visitatori attratti dal fascino che questi riti riescono a trasmettere.