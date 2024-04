Adesso è ufficiale: il Santa Croce calcio fa ritorno nel campionato di Promozione

Sport

Oggi l'ennesima sconfitta casalinga per mano del Gela a concludere una stagione iniziata male e finita peggio

Finisce nel modo peggiore la stagione dell’Upd Santa Croce. Si materializza, infatti, la retrocessione in Promozione.

Santa Croce 0

Città di Gela 3

LMarcatori: pt 40′ e 44′ Martinez, st 17′ Lo Giudice (rigore)

Ennesima sconfitta casalinga del Santa Croce che al “Kennedy” lascia disco verde al Città di Gela e saluta matematicamente il campionato di Eccellenza per fare ritorno in Promozione.

Una stagione iniziata male e finita peggio, ma essere riusciti a salvare il titolo dopo la crisi societaria di novembre deve essere considerato un piccolo successo.

Il Gela senza strafare arriva spesso nell’area di rigore camerinense, ma per sbloccare il punteggio ha dovuto aspettare il finale di primo tempo. Effettivamente i ragazzi di Pensabene erano andati in gol al 14′ con Lo Giudice, ma l’arbitro ha annullato per fuorigioco.

Al 16′ Reseouf ci prova con una conclusione angolata, ma la sfera colpisce il palo e torna in campo.

Al 34′ lo stesso Reseouf va a segno, ma anche questa volta l’assistente segnala la posizione irregolare dell’attaccante gelese e l’arbitro annulla.

La sfida si sblocca al 40′ con Martinez che trova il guizzo vincente e porta in vantaggio gli ospiti.