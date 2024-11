Aeroporto Comiso, l’on. Campo: “La quota azionaria dell’Irsap sia trasferita al territorio ibleo”

Attualità

"Solo così l'area ragusana potrà sentirsi maggiormente tutelata"

“Gli attuali fondi stanziati dalla Regione non sono sufficienti per il rilancio di Comiso, anche perché è da anni che si va avanti così, con aiuti pubblici regionali non adeguati alle reali esigenze e assolutamente non strutturali”. Lo dice la deputata regionale Stefania Campo del Movimento 5 Stelle durante il tavolo istituzionale di stamattina sull’Aeroporto di Comiso e degli Iblei, allargato alla deputazione, ai sindaci, alle associazioni di categoria e ai sindacati.