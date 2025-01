Aeroporto di Comiso, Aeroitalia cancella quattro tratte in un sol colpo

Attualità

Un'altra decisione cervellotica della compagnia crea imbarazzo e disservizi agli utenti dello scalo ibleo

“A margine delle interlocuzioni avute con Sac, si è deciso di proseguire le nostre operazioni su Comiso limitatamente a tre destinazioni: Roma, Milano Bergamo e Parma. I suddetti voli verranno operati con a/m Embraer 175”.

E’ lo scarno comunicato di Aeroitalia che, di fatto, cancella dall’oggi al domani le tratte su Bologna, Cuneo, Firenze e Perugia. Tutto in un colpo solo. E tutto mentre si aspetta la pubblicazione del bando da parte della Camera di Commercio del Sud-Est a seguito del finanziamento di 9 milioni di euro da parte della regione siciliana che dovrebbe addirittura incentivare nuove tratte. Invece il territorio si vede spogliato di ben quattro destinazioni in un colpo solo e, come sempre succede, dalla sera alla mattina.

