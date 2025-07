Aeroporto di Comiso, Aeroitalia fa un nuovo debutto

Attualità

Oggi primi voli per Roma e Milano Bergamo

Aeroitalia debutta nuovamente a Comiso: oggi primi voli per Roma e Milano Bergamo. La compagnia tricolore, che si è aggiudicata la continuità territoriale a partire dal 1° novembre, fa il suo “ri-debutto” ufficiale sullo scalo ibleo con collegamenti verso Roma Fiumicino e Milano Bergamo, anticipando così l’avvio del servizio sussidiato. I dati odierni mostrano già un interessante movimento passeggeri, nonostante le criticità nei collegamenti terrestri. Lo comunica la pagina Fb Fly Comiso che, tra l’altro, ha animato una analisi dei voli.

Aeroitalia opera oggi a Comiso con il suo Embraer da 88 posti, registrando questi dati:Comiso-Roma Fiumicino: 42 passeggeri (load factor 48%)Roma Fiumicino-Comiso: 73 passeggeri (load factor 83%)Comiso-Milano Bergamo: 37 passeggeri (load factor 42%)Milano Bergamo-Comiso**: 74 passeggeri (load factor 84%)

L’andamento disomogeneo, con voli in arrivo più pieni rispetto a quelli in partenza, evidenzia il problema, secondo Fly Comiso, della scarsa accessibilità all’aeroporto per i passeggeri in partenza.