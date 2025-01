Aeroporto di Comiso, Aeroitalia pronta a lasciare?

Attualità

Fanno notizia su Facebook le esternazioni dell'ad Gaetano Intrieri

Aeroitalia dice di essere pronta a fare le valigie dall’aeroporto di Comiso. Almeno, questo è quanto si evince dagli ultimi post su Facebook dell’amministratore delegato della compagnia aerea, Gaetano Intrieri. I cui contenuti non lasciano dubbi. Intrieri, con tutta evidenza, ritiene primario il dibattito che, a torto o ragione, si solleva sui social network circa le cancellazioni, anche improvvise, dei voli e i commenti che ne derivano da parte degli stessi utenti/viaggiatori. Gli ultimi post (poi rimossi, a dire il vero) sono alquanto eloquenti:

Intanto la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, tirata in ballo, interviene con un secco “no comment”, aggiungendo piuttosto di essere ansiosa che siano pubblicati i bandi “tanto della Camera di Commercio per ciò che riguarda le nuove compagnie aeree, sia quello del Libero consorzio per la pubblicità sulle tratte aeree. Sono certa – dice la prima cittadina – di una nuova primavera per l’aeroporto di Comiso”. L’inverno, però, continua a rimanere gelido.

