Aeroporto di Comiso, Aeroitalia pronta a lasciare. Situazione sempre più critica

Attualità

Il sindaco di Acate Fidone: "Questo scalo ormai praticamente è chiuso"

Dopo le indiscrezioni di questi giorni, si conferma l’addio di Aeroitalia dallo scalo ibleo di Comiso. A quanto pare, l’ultima rotazione per Roma Fiumicino è fissata per il 14 maggio mentre il giorno prima, ossia il 13, ci sarà l’ultima rotazione per Milano Bergamo.

“L’addio di una compagnia aerea in piena stagione turistica e a ridosso della stagione estiva non può che gravare sul giudizio di tutte le compagnie aeree sul nostro scalo – è spiegato da chi cerca di puntare sul rilancio dell’aeroporto, per il momento, però, senza alcun successo – ci sarà chi festeggia e chi rimarrà amareggiato per un ennesimo addio”. Da metà maggio in poi quando Aereoitalia andrà via, in quella che per tutti gli aereoporti è la summer ci saranno i seguenti voli: