Aeroporto di Comiso, al vertice tra sindaci e Sac anche le parti sociali

Infrastrutture

La richiesta al primo cittadino del centro casmeneo, che ha detto sì, in seguito al confronto tra Cna territoriale e Cgil provinciale

Aeroporto di Comiso, la Cna territoriale di Ragusa e la Cgil di Ragusa hanno chiesto, e ottenuto dal sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, la possibilità che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali partecipino all’incontro in programma mercoledì 27 novembre all’aeroscalo tra i sindaci e la società di gestione Sac. Questo l’esito del confronto (nella foto) tra una delegazione della Cna, guidata dal presidente territoriale Giuseppe Santocono e dal segretario territoriale Carmelo Caccamo, e una delegazione della Cgil guidata dal neosegretario generale Giuseppe Roccuzzo. Con quest’ultimo, la Cna, che ha apprezzato la visita finalizzata ad affrontare le problematiche più importanti che tengono banco nella vita socioeconomica dell’area iblea, ha avuto subito l’opportunità di entrare nel merito delle questioni più importanti del territorio che non possono più attendere la definizione di alcune risposte.