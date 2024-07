Aeroporto di Comiso, al via il collegamento alla volta di Bari

Attualità

E' disponibile da oggi con due frequenze settimanali: il lunedì e il venerdì

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, inaugura oggi, venerdì 5 luglio, il collegamento esclusivo in partenza da Comiso alla volta di Bari. Disponibile con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, questo collegamento accorcia le distanze tra Sicilia e Puglia, l’ideale in vista dell’estate.

Dopo Verona e Torino, inaugurati a marzo, Volotea si prepara a decollare da Comiso verso Bari. Grazie a questa nuova rotta, tutti i passeggeri in partenza dallo scalo siciliano potranno organizzare ancora più facilmente le loro vacanze in Puglia e, allo stesso tempo, i numerosi viaggiatori pugliesi potranno volare comodamente verso il sud della Sicilia, alla scoperta delle sue meravigliose spiagge.

Ma non solo: all’offerta di Volotea presso l’aeroporto di Comiso, si aggiunge anche il ricco ventaglio di destinazioni disponibili dallo scalo di Catania. Qui, il vettore conferma i suoi collegamenti verso 9 mete: 6 in Italia (Ancona, Firenze, Olbia, Salerno – novità 2024, Venezia e Verona) e 3 in Francia (Lourdes, Nantes e Tolosa).

“Siamo lieti di poter inaugurare il volo Comiso-Bari – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Per quest’estate abbiamo offerto 3 comodi collegamenti dall’aeroporto di Comiso che ci hanno permesso di rafforzare la nostra presenza in Sicilia, incrementando il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire le bellezze del territorio e supportando l’economia locale. Da sempre, questa regione riveste un ruolo strategico nei nostri piani di sviluppo: siamo presenti con la nostra offerta in ben 5 scali, oltre a Comiso, anche Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria”.