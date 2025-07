Aeroporto di Comiso, anche Confcommercio sollecita un confronto urgente con il governatore sul futuro dello scalo

Attualità

"Non possiamo assistere a una disparità di trattamento rispetto ad altri aeroporti minori"

“L’aeroporto di Comiso non è solo una questione di mobilità, ma una risorsa strategica per il commercio, il turismo e i servizi del Sud Est siciliano. Non possiamo più permetterci interventi frammentari o iniziative estemporanee. Serve una svolta strutturale, una visione chiara e condivisa”.

Così Confcommercio provinciale Ragusa interviene nel dibattito sul futuro dello scalo ibleo, dopo il tavolo tecnico istituzionale tenutosi nei giorni scorsi nella sede del Libero consorzio, chiedendo alla Regione Siciliana un impegno concreto, stabile e coerente in analogia con quanto già fatto in altri contesti, come Trapani. “Non possiamo assistere a una disparità di trattamento: anche Comiso ha diritto a una pianificazione pluriennale e a un sostegno sistemico”. Confcommercio ribadisce che il rilancio dell’aeroporto è direttamente connesso alla crescita delle imprese locali, soprattutto nei settori turistico-ricettivo, commerciale e dei servizi. “Il nostro territorio – afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti (nella foto) – ha tutte le potenzialità per attrarre flussi turistici e generare economia, ma ha bisogno di connessioni stabili ed efficienti. I collegamenti aerei sono fondamentali per garantire competitività, continuità stagionale e nuove opportunità occupazionali”.