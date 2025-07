Aeroporto di Comiso, Bellassai (Pd): “Il momento di agire è adesso”

Attualità

La sintesi dell'intervento del capogruppo in consiglio e del vicesegretario provinciale durante la seduta aperta del civico consesso

L’aeroporto di Comiso “Pio La Torre” è una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e turistico della Sicilia sudorientale. Tuttavia, per garantire una piena valorizzazione del suo potenziale, è necessario un piano di rilancio strutturato, con il coinvolgimento di istituzioni, investitori e operatori del settore”. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai (nella foto durante l’intervento), che è anche vicesegretario provinciale del partito, intervenendo nella seduta aperta tenutasi lunedì pomeriggio all’aerostazione. “Siamo al disastro commerciale – ha affermato Bellassai – ma, nonostante queste criticità, l’aeroporto rimane un’infrastruttura strategica, con una pista lunga 2.538 metri che consente l’atterraggio di aeromobili di grandi dimensioni e con un potenziale di espansione sia nel settore passeggeri che in quello cargo. Una strategia commerciale fallimentare, nonostante safety e security siano all’altezza delle richieste”.

“In un recente sondaggio – ha proseguito Bellassai – i risultati hanno parlato chiaro: Aeroitalia è stata valutata come insufficiente, centinaia di persone sono ancora in attesa dei rimborsi per voli cancellati. Le destinazioni più richieste? Roma Fiumicino (68,8%), Milano Malpensa (60,9%), Milano Linate (50,4%), Bologna (50,3%), Torino (47,6%). Tra le internazionali, si segnala una forte domanda per Barcellona, Londra e Parigi. E cosa offriamo noi? Bergamo, Lille, Katowice, Tirana, Basilea. Come dire, le richieste da una parte, le scelte dall’altra. Un abisso che non fa che evidenziare l’inefficienza gestionale e commerciale nel rispondere alle reali esigenze del territorio, dimostrando un distacco totale dalla realtà e una gestione miope che finisce per allontanare sempre più i passeggeri”. Bellassai ha poi chiarito che per garantire un futuro sostenibile e competitivo all’aeroporto di Comiso, è necessario implementare una serie di azioni mirate. Quali? Migliorare la viabilità stradale, con interventi sulla Ss 514 e sulla Ss 115 per ridurre i tempi di percorrenza da e per l’aeroporto; rafforzare i collegamenti con il trasporto pubblico, implementando navette dirette da Ragusa, Modica, Siracusa e Catania; creare un’interconnessione ferroviaria con la stazione di Comiso, per facilitare l’accesso via treno; espandere il terminal e le aree di servizio, per offrire un’esperienza più efficiente ai passeggeri. Inoltre, occorre offrire incentivi economici alle compagnie aeree per l’apertura di nuove rotte, attraverso accordi di co-marketing e riduzioni sui costi operativi.