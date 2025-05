Aeroporto di Comiso, Cna e Sicindustria chiedono un incontro alla presidente del Libero consorzio

Attualità

L'obiettivo è scongiurare il blocco dei voli da parte di Aeroitalia e fare il punto della situazione rispetto ad altre eventuali proposte

La Cna territoriale di Ragusa e la delegazione di Ragusa di Sicindustria hanno inviato, con documenti separati, una richiesta d’incontro al presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, per affrontare le problematiche dell’aeroporto di Comiso.

“L’incertezza e la drastica riduzione dei voli sullo scalo di Comiso – scrivono il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, con il segretario territoriale, Carmelo Caccamo – preoccupa il mondo economico e, nello specifico, moltissimi operatori delle varie città i quali hanno investito nelle prospettive di sviluppo economico del nostro territorio”. “La delicata e incerta fase che sta vivendo, ancora una volta, l’aeroporto di Comiso – specifica dal canto proprio il presidente di Sicindustria Ragusa, Giorgio Cappello – ripropone il tema di definire quale possa essere il futuro di questa infrastruttura e quali azioni è possibile porre in essere”. “Siamo convinti che l’insediamento della Schembari presso il Libero consorzio di Ragusa – chiariscono ancora Santocono e Caccamo – possa rappresentare un elemento di garanzia per potere affrontare la tematica attraverso la condivisione con tutti gli attori economici che da anni credono e si spendono per migliorare l’attività dello scalo comisano. Ecco perché abbiamo chiesto alla presidente di volere convocare in tempi celeri un incontro tra le associazioni datoriali e sindacali della nostra provincia al fine di individuare delle soluzioni immediate volte a scongiurare il blocco dei voli da parte di Aeroitalia e per fare il punto della situazione rispetto ad altre eventuali proposte”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA