Aeroporto di Comiso, Confcommercio: “E’ da rilanciare con concretezza e unità”

Economia

Il presidente Manenti: "Legittime le preoccupazioni delle imprese del territorio, ma le polemiche non servono"

Alla luce dei numerosi incontri già sostenuti, anche alla presenza del presidente della Provincia di Ragusa, e di quelli già in calendario, Confcommercio provinciale Ragusa ribadisce con fermezza l’urgenza di un confronto maturo, concreto e responsabile sul futuro dell’aeroporto di Comiso. Le preoccupazioni delle imprese del territorio sono legittime, ma devono diventare leva per la costruzione di soluzioni e non alimento per polemiche che generano solo confusione e immobilismo.