Aeroporto di Comiso, Confcooperative: “La strada tracciata sembra buona”

Economia

Prime reazioni dopo il vertice di ieri sera nella sede del Libero consorzio dei Comuni

“Sull’aeroporto di Comiso, il primo aspetto positivo è la costituzione del tavolo tecnico istituzionale che, proprio ieri sera, ha tracciato una serie di linee strategiche che serviranno ad accelerare una serie di processi per rendere più competitivo il prossimo futuro dopo un periodo oggettivo di stanca che, non a caso, ha suscitato la sollevazione del territorio e del substrato produttivo dello stesso”. Lo dicono il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Luca Campisi, e il responsabile d’area, Emanuele Lo Presti (nella foto da sinistra Campisi e Lo Presti), dopo avere partecipato ai lavori convocati dal Libero consorzio e che hanno coinvolto tutte le forze datoriali e sindacali della provincia di Ragusa.