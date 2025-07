Aeroporto di Comiso, Controcorrente a Palermo con il comitato

Attualità

In primo piano la necessità di trovare uno sbocco all'attuale fase di stallo

“Mentre apprendiamo che, ancora una volta, si registra una fumata nera per la definizione degli assetti della Sac e, anzi, tutto viene rimandato a settembre, come se ci fosse tempo da perdere, Controcorrente ha partecipato a un interessante momento di confronto sullo scalo aeroportuale di Comiso grazie all’interessamento del nostro leader regionale, l’on. Ismaele La Vardera, che, a Palermo, ha voluto incontrare i componenti del comitato a difesa e sviluppo dell’aeroporto degli Iblei”. Lo dice Massimo Iannucci, esponente ragusano del movimento di La Vardera, che ha partecipato al confronto assieme al consigliere comunale Saverio Buscemi, anch’egli punto di riferimento del neonato movimento politico.