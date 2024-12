Aeroporto di Comiso, da aprile un nuovo collegamento con Lille nel nord della Francia

Attualità

Ogni martedì dall'8 si potrà volare dallo scalo siciliano verso la capitale delle Fiandre

Volotea, la compagnia aerea che collega città europee di piccole e medie dimensioni, accorcia le distanze fra il Ragusano e il nord della Francia e annuncia un nuovo collegamento in partenza dall’aeroporto di Comiso: a partire dall’8 aprile 2025, ogni martedì si potrà volare dallo scalo siciliano verso Lille, la capitale delle Fiandre francesi. La nuova rotta prevede un’offerta complessiva di oltre 10.400 posti in vendita.

Questa nuova rotta internazionale creerà nuove opportunità di crescita per l’intero territorio. In particolare, i visitatori francesi potranno decidere di visitare il Sud-est siciliano per scoprire le bellezze di un territorio unico, vero e proprio scrigno di tesori storici e naturali, fra mare, riserve naturali, città barocche e borghi antichi.

“Dal prossimo 8 aprile, siamo pronti a scendere in pista con una novità per l’aeroporto di Comiso: sarà attivo un nuovo collegamento internazionale targato Volotea. In questo modo tutti i passeggeri in partenza dal nord della Francia potranno approfittarne per organizzare una vacanza nel sud della Sicilia, un territorio con un’incredibile varietà di luoghi da scoprire, fra storia, cultura e gastronomia, per non parlare poi del meraviglioso mare che connota questa parte dell’isola” – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.