Attualità
Aeroporto di Comiso e continuità territoriale, una conferenza stampa per illustrare le novità
Appuntamento in fase di svolgimento nei locali del Pio La Torre
Si sta tenendo questa mattina la conferenza stampa organizzata da Sac e Aeroitalia e dedicata alla continuità territoriale.
All’incontro stanno partecipando Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, Alessandro Aricò, assessore delle infrastrutture e della mobilità – Regione Siciliana, Fabio Nicolai, vicedirettore generale Enac, Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, Sandro Gambuzza, consigliere del CdA di Sac, e Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso.
L’evento rappresenta un’importante occasione per presentare i prossimi collegamenti aerei dell’aeroporto di Comiso, nonché per illustrare il funzionamento e le opportunità offerte dal regime di continuità territoriale.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA