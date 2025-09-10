Aeroporto di Comiso e continuità territoriale, una conferenza stampa per illustrare le novità

Attualità

Appuntamento in fase di svolgimento nei locali del Pio La Torre

Si sta tenendo questa mattina la conferenza stampa organizzata da Sac e Aeroitalia e dedicata alla continuità territoriale.

All’incontro stanno partecipando Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, Alessandro Aricò, assessore delle infrastrutture e della mobilità – Regione Siciliana, Fabio Nicolai, vicedirettore generale Enac, Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, Sandro Gambuzza, consigliere del CdA di Sac, e Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso.