Aeroporto di Comiso e polemiche, il sindaco Schembari: “Il comitato rifugge il confronto”

Attualità

"Ho provato di mettere sul piatto tutte le problematiche e discuterne, mi è stato risposto picchie"

“In democrazia si può dire ciò che si vuole, tutto e il contrario di tutto, ma quando si sfugge al confronto è evidente che gli obiettivi non siano tra i più corretti”. Lo dichiara il sindaco Maria Rita Schembari, sulla manifestazione del 7 agosto organizzata dal comitato a difesa e sviluppo dell’aeroporto degli Iblei.

“Credo sia arrivato il momento di fare un po’ di chiarezza su tutto ciò che è avvenuto e sta avvenendo relativamente a dichiarazioni rese pubblicamente da questo comitato – commenta il primo cittadino di Comiso – secondo cui la sottoscritta si è completamente disinteressata all’aeroporto di Comiso. Intanto cominciamo col dire che uno dei membri del comitato ha rilasciato delle dichiarazioni su Radio Sole, rispetto a cui correttamente Gaetano Milazzo, responsabile della radio, ha chiesto le mie in replica nel corso delle quali ho chiesto di fare un leale e democratico confronto con gli esponenti di questo comitato e segnatamente con Antonio Prelati, in modo da mettere sul piatto tutte le problematiche e discuterne cercando di fare chiarezza da ambo le parti”.

“A me – continua il sindaco – hanno insegnato che solo dal confronto si cresce e si possono trovare spunti di riflessione. Del resto credo che chiunque amministri abbia sempre l’obbligo morale e politico di cercare il confronto. Purtroppo, questo non è stato possibile e non certo per mia responsabilità. Sotto garbato invito di Milazzo, né Prelati né altri componenti del comitato hanno accettato di affrontare il problema confrontandosi con la sottoscritta. Avrei comunque auspicato, ciò premesso, che questo tipo di comitato o di gruppo spontaneo, fosse stato creato nei cinque anni precedenti, nel mio primo mandato, quando, devo dire in assoluta solitudine fatta eccezione per gli esponenti istituzionali della mia parte politica rappresentanti presso la Regione Siciliana, ho evitato che l’aeroporto di Comiso chiudesse, o peggio, fosse ceduto come ramo d’azienda senza alcun tipo di ritorno; quando mi sono battuta per la continuità territoriale; quando ho ottenuto il risultato di fare diventare il Comune di Comiso socio di Sac, oggi società unica di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso”.

“Diventare socio di una società come Sac, vuol dire tante cose. Ed è inverosimile – ancora Maria Rita Schembari – che qualcuno possa veicolare pericolosamente il messaggio che una società unica abbia interessi a farne fallire una parte. Messaggio ancora più pericoloso e falso è far credere che l’aeroporto possa diventare solo un’infrastruttura cargo quando, più volte e da diversi mesi, in una con il presidente Schifani che ha firmato un accordo di programma con la presidente Meloni, è stato detto che il cargo sarà un servizio aggiuntivo e non sostitutivo”.