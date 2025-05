Aeroporto di Comiso, è scontro tra sindaci

Attualità

Il primo cittadino di Acate replica alla collega del territorio casmeneo. E la polemica monta

“Secondo il sindaco di Comiso, socio di Sac, il danno all’aeroporto di Comiso è stato fatto da un video di denuncia, del sottoscritto, e non da 7 anni di continui fallimenti strategici e amministrativi e da chi lo ha portato alla (quasi) chiusura”. Così il primo cittadino di Acate, Gianfranco Fidone, replica alle affermazioni della collega casmenea sulla vicenda che sta tenendo banco in queste ore.

“A questo punto, il socio di Sac (Comune di Comiso–>Sindaco Schembari) – prosegue Fidone – ci mostrerà se, quando e come abbia espresso il proprio dissenso formale rispetto alle scelte della società di gestione, nell’assemblea dei soci. Ci mostri, carte e verbali alla mano, come ha lottato sul piano industriale dell’aeroporto di Comiso e come abbia inciso nelle assemblee dei soci. Diversamente, i suoi rimarranno soltanto dei tentativi bislacchi di mettere il bavaglio a chi lotta per il proprio territorio e di nascondere ciò che è chiarissimo a tutti. Ma basta girare per il territorio provinciale o molto semplicemente dare un’occhiata in rete, per capire cosa ne pensa la gente”.

