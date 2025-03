Aeroporto di Comiso, i bandi della CamCom saranno pubblicati a giorni

Attualità

Annunciato anche un volo diretto Comiso-Sharm el Sheik organizzato da un tour operator

Saranno pubblicati tra il 26 e il 27 marzo i bandi della CamCom del Sud-Est grazie ai fondi della Regione Siciliana e saranno destinati esclusivamente alle rotte internazionali (per quelle nazionali si attende nelle prossime ore la pubblicazione del bando del Libero consorzio comunale). L’annuncio, in conferenza stampa, questa mattina all’aeroporto di Comiso da parte di Antonio Belcuore, commissario della Camera di Commercio del Sud-Est; Nico Torrisi, Ad di Sac e della sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari (nella foto da sinistra Schembari, Belcuore e Torrisi.