A dibattere sulla delicata questione i sindaci di Comiso e Acate, Guarrera della Sac e i componenti del comitato

Aeroporto di Comiso, il caso finisce anche su Rai News 24. Nel contenitore pomeridiano di oggi, tra i presenti c’erano il presidente del Libero consorzio dei Comuni, Maria Rita Schembari, il sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, uno dei vertici della Sac, Giancarlo Guarrera, e i componenti del comitato, in particolare Antonio Prelati e Paolo Crocifisso. Nel dibattito emerso, sono venute fuori le posizioni ormai note. Guarrera della Sac ha chiarito che, dal suo punto di vista, il momento di picco negativo del Pio La Torre è momentaneo e che si sta facendo il possibile per recuperare, nell’ottica di un percorso gestionale comune, che tenga conto delle esigenze del territorio. Il sindaco di Acate ha avuto un piccolo battibecco con la Schembari in relazione alle rimostranze evidenziate sul futuro dello scalo. La Schembari, dal canto suo, ha tenuto a precisare che il percorso di rilancio dell’aeroporto era già stato avviato da prima che il primo cittadino acatese realizzasse il suo ormai celebre video di denuncia per i social. Il comitato ha voluto rimarcare il fatto che, al di là degli impegni assunti, al momento la realtà è che a Comiso non ci sono né voli né passeggeri se non in qualche sporadico caso.

