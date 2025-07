Aeroporto di Comiso, il comitato convocato dall’on. La Vardera

Attualità

L'appuntamento è in programma per martedì 22 luglio alle 12,30

Martedì 22 luglio il comitato a difesa e sviluppo dell’aeroporto degli Iblei è stato invitato presso la sede del Parlamento Siciliano dall’onorevole Ismaele La Vardera per un confronto dedicato alla situazione dell’aeroporto di Comiso.

“Accogliamo con favore questo invito – dicono dal comitato – convinti che la questione dell’aeroporto non possa e non debba riguardare solo la provincia di Ragusa, ma rappresenti un nodo strategico per l’intero sviluppo della Regione Sicilia. Per questo motivo, estendiamo ufficialmente l’invito a tutta la deputazione regionale: l’appuntamento è per martedì 22 luglio alle ore 12,30, presso la sala stampa del Parlamento Siciliano, a Palermo. Chi vorrà esserci, dimostrerà con la propria presenza un segnale concreto di attenzione verso un’infrastruttura fondamentale per la mobilità, l’economia e il futuro della nostra isola”.

