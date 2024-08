Aeroporto di Comiso, il comitato incontra la sindaca Schembari

Attualità

Analizzate tutte le criticità dello scalo e lanciate alcune proposte

Si è svolto, venerdi mattina, l’atteso incontro tra i rappresentanti del Comitato a difesa dell’aeroporto Pio La Torre e la sindaca di Comiso Maria Rita Schembari. Un incontro durato oltre 3 ore durante le quali sono stati affrontati i numerosi problemi che costringono lo scalo ibleo ad essere tra gli ultimi per movimenti e per passeggeri in Italia.

Per quanto riguarda il futuro dell’aeroporto, il comitato ha chiesto alla sindaca Schembari, che si è subito attivata, di farsi promotrice di altri incontri, prima con il presidente Schifani e poi con l’Ad della Sac. Infatti, come tutti sanno, dopo l’abbandono della Ryanair, motivato, secondo il comitato, da errate strategie di marketing, Comiso ha perso oltre il 50% del suo traffico, mentre Catania ha migliorato in modo esponenziale la sua performance. Si è convenuto sulla necessità di avere un piano industriale immediato che spinga senza indugi la società catanese, unica responsabile dello scalo ibleo, a investire sull’aeroporto. Si è parlato anche di cargo, sul quale i rappresentanti del comitato hanno manifestato le loro perplessità.Per crescere Comiso di sicuro non ha bisogno di tale attività, tuttavia le somme già stanziate dalla Regione, con i miglioramenti strutturali previsti, potrebbero servire a convincere nuove compagnie a mettersi in gioco. Resta prioritaria, comunque, la necessità di un incontro con il governatore della Sicilia: un contributo regionale finalizzato al comarketing potrebbe essere una delle soluzioni auspicate per avere una stagione estiva ricca di passeggeri. Nel calendario del comitato sono previsti, nei prossimi giorni, anche appuntamenti con i sindaci del comprensorio.

