Aeroporto di Comiso, il comitato: “Nessuna notizia per la Summer 2025, che disastro”

Attualità

"Gli utenti cercano lo scalo come destinazione, ma trovano zero date disponibili"

Duro intervento del comitato a sostegno dell’aeroporto, che critica fortemente lo stato di inedia che sta attraversando in queste settimane il Pio La Torre. “L’agonia dell’aeroporto di Comiso continua, e lo scalo è sempre più in fin di vita – dice il comitato – La programmazione estiva non esiste, attualmente due voli al giorno servono solo a dare un’immagine della struttura desolante. Mentre l’accountable manager della Sac si trova a Girona, in Spagna, dove si tiene una fiera, la “Connect”, che serve anche a “colpire bersagli” per il 2026, Comiso e tutta l’area iblea non hanno nessuna idea di cosa succederà nell’estate 2025. Lo avvertono già gli utenti, che cercando lo scalo come destinazione, per programmare l’estate, trovano zero date disponibili. E Comiso, con tutto il triangolo più a Sud della Sicilia, con il suo barocco, le spiagge lunghe e la sua bellezza, tornano nel dimenticatoio. Con 250mila passeggeri all’anno, l’aeroporto di Comiso non potrà mai decollare. La struttura è in grado di accogliere un milione di passeggeri. Per andare a regime servirebbero 600-700mila passeggeri all’anno. E invece quest’anno lo scalo ha chiuso con un -14%, mentre Catania, guadagna il 12% di utenti, di questi poi una grossa quantità arrivano a Ragusa. Come? Con una strada che è sempre più un calvario: un’ora e mezza almeno per 100 chilometri. I lavori in corso per l’allargamento della struttura viaria non fanno altro che rendere ancora più difficile il raggiungimento della destinazione”.

