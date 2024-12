Aeroporto di Comiso, il comitato scrive al prefetto

Attualità

"Chiediamo l'avvio di un processo di tutela di tutti i portatori d'interesse"

Il comitato per la difesa e lo sviluppo dell’aeroporto degli Iblei ha inviato una relazione al prefetto di Ragusa illustrando il lavoro che è stato compiuto in questi mesi e informandolo sull’andamento della petizione che in questa fase ha raccolto 4200 firme. “Alla luce di quanto relazionato, chiediamo al prefetto – scrive il comitato – l’avvio di un processo di tutela di tutti i portatori di interesse che vedono quotidianamente negato il diritto alla mobilità che trova riconoscimento nelle Carte costituzionali dei maggiori Paesi occidentali, ma anche nella Carta dei diritti dell’Unione europea”.

