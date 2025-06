Aeroporto di Comiso, il comitato: “Uno sfacelo dopo l’altro”

Attualità

L'analisi di quanto sta accadendo, mentre la Summer 2025 risulta irrimediabilmente compromessa

“Parole, parole, parole”, canterebbe la grande Mina. L’arrampicata sugli specchi della politica locale provoca però solo suoni stridenti e sgradevoli, mentre lo scalo ibleo e tutta la provincia di Ragusa soffrono dell’isolamento che da tempo il comitato per la difesa e lo sviluppo dell’aeroporto di Comiso denuncia. Così una nota del comitato che non le manda certo a dire.

“Il sindaco di Comiso e presidente del Libero Consorzio di Ragusa Maria Rita Schembari, stizzita, a tutti i media ha dichiarato che la Summer 2025 sarebbe stata supportata con delle rotte. Siamo a giugno inoltrato e le ferie da Nord a Sud d’Europa sono per lo più organizzate, nel frattempo la Summer 2025 scompare all’orizzonte. Voli da Lille o da Tirana poco daranno al territorio in termini di turismo importato. E le rotte estere, da quanto si apprende dalla stampa, non avranno inizio se non per l’estate 2026. La Camera di commercio del Sud Est Sicilia (Ct-Rg-Sr) grazie ai fondi messi a disposizione della Regione, doveva studiare misure emergenziali. Se i primi flussi avranno inizio nel 2026, poiché la Regione Sicilia chiude i bilanci annuali, il rischio è che i primi 3 milioni per il 2025 non vengano spesi. Sono danni collaterali di un macrodanno al territorio”.