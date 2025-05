Aeroporto di Comiso, il consigliere comunale Liuzzo: “Lento e inesorabile declino, serve cambio di rotta”

Attualità

"Il programma legato alla Summer sarebbe dovuto partire ad aprile, invece è tutto fermo"

“Nel lontano 2003 ho avuto l’onore di essere eletto, per la prima volta, consigliere comunale di Comiso. Durante quella legislatura, da componente di maggioranza, ho votato favorevolmente tutti gli atti propedeutici alla nascita dell’aeroporto di Comiso “Pio La Torre”. Con grande orgoglio ho sempre ricordato a me stesso che, anche grazie al mio modesto contributo, è stata realizzata l’unica vera grande opera pubblica della Sicilia meridionale”.