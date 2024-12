Aeroporto di Comiso, il consigliere Liuzzo: “Chi continua a mortificarlo ha sbagliato strada”

Attualità

Le critiche dell'esponente dell'opposizione nei confronti dei vertici di quelle compagnie aeree che assumono un atteggiamento sprezzante nei confronti dello scalo casmeneo

“Stentavo a credere a quello che ho letto sui social e cioè che l’amministratore delegato di AeroItalia, Gaetano Intrieri, in risposta a un cittadino che chiedeva lumi, ha sottolineato di non vedere l’ora di andare via da Comiso perché tanto, adesso, sarebbe arrivata Ryanair. Un atteggiamento sprezzante che la dice lunga sul trattamento riservato allo scalo Pio La Torre e che non può certo passare inosservato da parte della società di gestione, la Sac”. Lo dice il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo (nella foto), che sottolinea come, unitamente alla vicenda di Easy Jet, che ha annunciato di volere abbandonare Comiso, sia necessario fare il prima possibile chiarezza sullo stato di salute dello scalo casmeneo.