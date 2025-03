Aeroporto di Comiso, il Libero consorzio continua a pianificare nuove strategie

Attualità

Incontro con le associazioni di categoria e con i vertici della Sac per mettere a punto un'azione sinergica

“Continua il confronto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con gli attori del territorio per trovare soluzioni condivise per il rilancio dell’aeroporto di Comiso. L’obiettivo è quello di aumentare i flussi turistici, attraverso un numero diversificato di vettori, nella nostra Provincia”.

Così la commissaria straordinaria Patrizia Valenti al termine dell’incontro con associazioni di categoria, sindacati e rappresentanti del comitato a difesa dell’aeroporto di Comiso. “Un momento utile per condividere le linee di azione che stiamo seguendo in vista della manifestazione di interesse che sarà pubblicata dall’ente provinciale concordata con la Camera di Commercio del Sud est e con la Sac”.

Un’azione sinergica quindi, che vede il consorzio di Comuni agire di concerto con le altre realtà coinvolte. L’incontro con gli attori territoriali è stato preceduto, in mattinata, dal confronto tra la commissaria Valenti ed il direttore generale Nitto Rosso con la Sac rappresentata dall’accountable manager e direttore commerciale Aviation Sac, Rosario Dibennardo, e dal Responsabile Commerciale Aviation Sac, Daniele Casale.