Aeroporto di Comiso, il Pd cittadino: “Con l’ok dall’Ue sulla continuità territoriale un importante passo in avanti”

Attualità

Il segretario Gaetano Scollo: "Continueremo come sempre a seguire con attenzione le sorti del nostro scalo"

La Commissione Europea ha recentemente dato il via libera all’introduzione di voli a prezzo ridotto e calmierato dall’aeroporto di Comiso, garantendo così una maggiore continuità territoriale tra la Sicilia e il resto d’Italia. Questo intervento, atteso da tempo, rappresenta un importante passo a favore del turismo e una migliore accessibilità per i residenti delle province di Ragusa e altre aree circostanti.

“Abbiamo auspicato fortemente, lungamente e pubblicamente che la continuità territoriale diventasse realtà e siamo perciò estremamente soddisfatti del via libera della Commissione Europea,” ha dichiarato Gaetano Scollo consigliere comunale e segretario cittadino del Pd di Comiso. “La continuità territoriale riguarda l’attivazione di rotte per Roma e Milano a prezzi calmierati per i residenti in Sicilia. Questo intervento fa il paio con il recente finanziamento destinato all’incentivazione delle rotte da parte della Regione Sicilia. Adesso auspichiamo che il Ministero dei Trasporti possa firmare subito il decreto di attivazione della continuità così che l’Enac possa pubblicare il bando per permettere la partecipazione delle compagnie aeree. Così come siamo sicuri che a breve verrà pubblicato il bando per utilizzare le somme finanziate dalla Regione Sicilia per l’incentivazione di nuove rotte. Noi continueremo come sempre a seguire con attenzione le sorti del nostro aeroporto e, se necessario, interesseremo i nostri parlamentari Nello Dipasquale e Anthony Barbagallo che sono sempre stati a fianco dell’aeroporto di Comiso. Non possiamo perdere altro tempo, soprattutto in previsione dell’imminente programmazione della stagione estiva del Pio La Torre”.

