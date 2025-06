Aeroporto di Comiso, il Pd promuove un convegno a sostegno del rilancio dello scalo

Attualità

L'appuntamento è promosso per lunedì pomeriggio al teatro Naselli, auditorium Carlo Pace

“L’aeroporto crea occupazione e sviluppo del territorio, mentre la sua inattività determina la perdita di ricchezza a favore di altri territori. Questo vale, a maggior ragione in Sicilia, dove abbiamo l’ulteriore “problema” della insularità e, in maniera particolare, in un’area come la nostra, difficilmente raggiungibile con altri mezzi”. Così la federazione provinciale del Pd di Ragusa che annuncia una iniziativa.

“A fronte della necessità di rilancio della struttura, i Governi regionali del centrodestra, hanno ignorato per sette lunghi anni i problemi dell’aeroporto di Comiso e del nostro territorio, negandoci quello che va ritenuto un vero e proprio “servizio pubblico”. Oggi, dopo sette anni di letargo, il governo “Schifani” ha stanziato tre milioni di euro per l’aeroporto di Comiso, ma ne ha stanziati ben otto per l’aeroporto di Trapani. A fronte di questa visione miope e discriminatoria, il Partito Democratico rivendica un progetto di rilancio dell’aeroporto di Comiso, con un sostegno finanziario costante alla implementazione dei voli e delle tratte, che, nella sua sostanza, va agganciato a criteri oggettivi che impediscano di favorire alcuni aeroporti minori a discapito di altri, penalizzando alcuni territori a favore di altri. Lunedì 19 giugno 2025 a Comiso – Auditorium “Carlo Pace “- Teatro Naselli – ore 19.00

Saluti

Giusy Brullo – vicesegretaria – Pd Comiso

Introduzione

Gaetano Scollo – Segretario cittadino Pd Comiso

Gigi Bellassai – Capogruppo Consiliare Pd

Interventi programmati

Angelo Curciullo – Segretario Prov.le Pd

Nello Dipasquale – Deputato Questore – Pd – Ars

Conclusioni

Anthony Barbagallo – Segretario Regionale Pd.

