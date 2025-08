Aeroporto di Comiso, il tavolo condivide la richiesta di confronto con il governatore Schifani

Attualità

Nessuna risposta, intanto, da parte di Ryanair: era stata richiesta una riunione

Non si arrestano le attività del tavolo tecnico provinciale (nella foto) sulle prospettive dell’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, convocato oggi pomeriggio dalla presidente Maria Rita Schembari su richiesta di associazioni di categoria e sindacali. Dopo un ampio confronto sugli iter in corso, come il bando provinciale con scadenza il 9 settembre e l’interlocuzione con Ryanair finora senza risposta, è stata condivisa la richiesta di un confronto con il governatore Renato Schifani per approfondire la possibilità di una strategia egualitaria di sviluppo degli aeroporti minori siciliani. Ed ancora, alla luce dello stallo per il rinnovo della governance in Sac, la richiesta di confronto con la direzione strategica della società che attualmente gestisce il sistema aeroportuale del Sud-Est nonché con il commissario della Camera di Commercio.