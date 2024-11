Aeroporto di Comiso, la Cisl: “Ascoltare tutte le voci in campo”

Economia

"In vista del vertice con la Sac di mercoledì 27, è necessario sforzarsi di formare un fronte sinergico per ottenere riscontri adeguati"

L’Ust Cisl Ragusa Siracusa attende con grande interesse l’esito del vertice in programma per il 27 novembre tra i sindaci della provincia iblea e i vertici della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Comiso. In quella occasione, infatti, i rappresentanti delle città del territorio avranno modo di discutere con la Società quelle che potrebbero essere le strategie migliori da applicare così da fare diventare sempre di più questa infrastruttura volano di sviluppo non solo per la provincia di Ragusa ma anche per il resto del Sud Est siciliano.